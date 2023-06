Terceira Meia Maratona FPS tem inscrições abertas

A- A+

A terceira edição da Meia Maratona FPS está com inscrições abertas. A prova acontecerá no dia 20 de agosto, com largada no campus da Faculdade Pernambucana de Saúde, localizada na Imbiribeira, às 5h30. Os interessados podem se inscrever para os trajetos de 5, 10 e 21 km.

A corrida parte da FPS em e vai em direção ao Parque dos Manguezais, passa pela Via Mangue e vai até o Cais Santa Rita, retornando em direção à Faculdade Pernambucana de Saúde, no caso do trajeto de 21 quilômetros. Na corrida de 10km, o trecho é FPS-Parque dos Manguezais-FPS. E nos 5km, o ponto de “volta” ao local de partida é na altura do Colégio GGE, em Boa Viagem.

As inscrições estão disponíveis através do site meiamaratonafps.com.br, com kit no valor de R$ 140 (idosos pagam meia). Nele, os competidores vão receber camiseta, chip de cronometragem, número de peito e alfinetes. Ao fim da prova, todos os corredores receberão medalha, e os três primeiros (masculino e feminino, em todas as distâncias) ganharão troféu e brindes dos patrocinadores.

Esta será a terceira edição da prova, que começou em 2019, juntando milhares de pessoas que formaram a “onda verde” na zona Sul do Recife. Por conta da pandemia, a segunda corrida aconteceu em 2022, e também foi um sucesso. Mais informações através do Instagram @meiamaratonafps.

