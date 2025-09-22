A- A+

Histórico Terceiro Bola de Ouro francês com ascendência africana, Dembelé consagra histórias de imigrantes Nascido na Normandia, atacante do PSG tem ascendências de Mali, Senegal e Mauritânia

Vencedor do prêmio Bola de Ouro, que define o melhor jogador do mundo na temporada, o atacante Ousmane Dembelé consagrou uma geração de imigrantes que lutaram para fazer da França a sua casa. O jogador de 25 anos é o terceiro vencedor do prêmio com ascendência africana.

Nascido na na comuna de Vernon, na Normandia, Dembelé é filho de Fatimata, nascida na Mauritânia, com origens também senegalesas. O pai, Ousmane, é de Mali. Os dois se conheceram depois de imigrar à França.

Dembelé se junta ao atacante Karim Benzema e ao ex-meia Zinèdine Zidane na lista de melhores do mundo com raízes do continente africana. Zidane, vencedor em 1998 e nascido em Marselha, é filho de Ismail e Malika, argelinos.

Já Benzema, nascido em Lyon e vencedor em 2022, é filho de pai argelino, Hafid, com mãe francesa, Wahida - que também tem ascendência da Argélia.

Além deles, Michel Platini (três vezes), Raymond Kopa e Jean-Pierre Papin foram os outros franceses vencedores da Bola de Ouro.

