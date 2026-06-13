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FÓRMULA 1 "Teremos muitas ultrapassagens": Bortoleto larga em 12º e prevê corrida movimentada na Espanha Brasileiro da Audi mantém otimismo; Russel larga na pole no GP de Barcelona-Catalunha

O brasileiro Gabriel Bortoleto saiu do cockpit do seu Audi neste sábado confiante para o Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha de Fórmula 1.

O piloto vai largar da 12ª posição do grid. A pole position ficou com o inglês George Russell, da Mercedes.

O GP de Barcelona-Catalunha será disputado neste domingo a partir das 10h, no horário de Brasília.

Após o término do treino que definiu o grid, Gabriel Bortoleto disse acreditar que a corrida será bem movimentada em função do calor e da degradação dos pneus.

"Garanto que teremos muitas ultrapassagens. Com a degradação que a gente está vendo nos pneus, tem alguns pontos do circuito em que será possível ultrapassar. Vai ser uma corrida bem movimentada", afirmou o brasileiro.

O piloto da Audi revelou os pontos onde não conseguia ser mais rápido.

"Foi na curva 9 e depois na 12. Estas foram as duas curvas em que não consegui ser mais rápido. Talvez eu não tenha extraído tudo ali. Mas é verdade que a 12 tem sido uma curva em que eu tenho sofrido desde o começo do fim de semana", detalhou Gabriel.

Bortoleto contou que tem uma preocupação para a largada; na verdade, duas.

"As Alpines estão voando nas largadas. O Colapinto e o Gasly estão bem perto de mim no grid", disse o brasileiro, lembrando que o argentino e o francês estão logo atrás dele, na sétima fila. "É isso, vamos dar o nosso melhor. Amanhã é um novo dia, e eu acho que temos muitas possibilidades de terminar em uma boa posição", prevê Bortoleto.

O brasileiro deu pistas, mas não foi taxativo em relação à sua estratégia para a corrida.

"Amanhã podemos fazer dois ou três pit stops. Com a degradação daqui, com certeza uma parada é impossível", garantiu o piloto da Audi.

O heptacampeão Lewis Hamilton, que vai largar na primeira fila, tem a mesma opinião do brasileiro.

"Amanhã faremos, no mínimo, duas paradas", garantiu o piloto inglês da Ferrari, que ficou a 0s064 do melhor tempo da classificação.

A pole position do Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha ficou com o inglês George Russell. O piloto inglês da Mercedes cravou 1min14s679. Logo atrás dele e de Hamilton está o líder do campeonato, Kimi Antonelli. Atual campeão da F1, o inglês Lando Norris estará na segunda fila ao lado do jovem italiano da Mercedes.

"Estou muito feliz e confiante por ser competitivo nesses dias. Mais importante do que essa pole foi poder estar todo o fim de semana entre os dois primeiros", disse George Russell, que alcançou a 10ª pole na carreira. "Os carros deste ano são muito complicados. Os pneus são complicados, assim como as unidades de potência. É um desafio dominá-los", completou o piloto inglês.

Uma estatística deve deixar Russell bem animado para domingo. Das 35 corridas disputadas até hoje no circuito de Barcelona-Catalunha, em 25 oportunidades o pole foi o vencedor. Outro dado interessante é que em outras sete edições o vitorioso do GP partiu do segundo lugar do grid.

As três vezes que o vencedor neste circuito não saiu da primeira fila foram em 1996 (Michael Schumacher largou em terceiro), 2013 (Fernando Alonso partiu do quinto lugar) e 2016 (Max Verstappen saiu da quarta posição).

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