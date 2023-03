A- A+

CHAMPIONS LEAGUE "Teremos que jogar muito mais do que na ida", diz Galtier sobre Bayern x PSG Atrás no placar para o jogo de volta, o PSG tem que fazer dois ou mais gols de diferença para avançar para as quartas de final da Champions

O Paris Saint-Germain precisa "jogar muito mais do que na ida", afirmou o técnico do time francês, Christophe Galtier, nesta terça-feira, na véspera da partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, no estádio do Bayern de Munique, depois de perder por 1 a 0 no jogo na capital francesa.

"Teremos que ter outro plano de jogo. A presença de Kylian (Mbappé) nos permite ter mais profundidade e poder de fogo, mas teremos que ficar mais avançados em campo e, acima de tudo, recuperar a bola mais na frente. Teremos que ser mais agressivos, fazer um jogo mais completo do que na ida", explicou o treinador francês.

Galtier foi questionado na coletiva de imprensa pré-jogo sobre Neymar, que ficará afastado por três a quatro meses para passar por uma cirurgia no tornozelo.

"Ouvi e li as discussões. Em primeiro lugar, estou muito triste e o primeiro que está triste é ele. Ele é um jogador decisivo, 17 gols e 11 passes decisivos nesta temporada. Ele se machucou gravemente, teve um período depois da Copa do Mundo muito difícil. A equipe está mais equilibrada (com dois na frente, Mbappé e Lionel Messi, em vez de três), sim, pelos perfis do meio de campo. É melhor? Não. Ter 'Ney' é um 'plus'", acrescentou.

