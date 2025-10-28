Término da parceria entre Sport e Daniel Paulista partiu do treinador, diz presidente

A- A+

De acordo com o presidente do Sport, Yuri Romão, o fim da parceria entre o clube e o técnico Daniel Paulista partiu do treinador. À Folha de Pernambuco, o mandatário afirmou que a ideia era que o treinador pudesse continuar no comando da equipe, pelo menos, até o término da temporada.

“Daniel pediu para conversar comigo e nos reunimos nesta terça-feira. Ele deixou claro inicialmente que a sua vontade era não seguir para 2026 e depois falamos sobre 2025. A nossa intenção inicial era a manutenção dele até o fim do contrato até por saber de seu caráter e índole e que, por isso, honraria nossa camisa como sempre fez. No entanto, partiu dele o desejo de já encerrar esse processo hoje. Entendemos e nos entendemos”, falou o presidente.

“Agradeço muito a Daniel pelo trabalho desempenhado aqui e por toda a sua história no clube. Agora vamos em busca de um novo treinador dando sequência ao planejamento de 2026”, completou o presidente do Sport", prosseguiu.

Daniel Paulista começou a demonstrar insatisfação no comando rubro-negro em duas situações recentes. Primeiro, após a derrota para o Internacional, o treinador afirmou que era o momento da diretoria começar a pensar em 2026. Já no último final de semana, depois da partida com o Mirassol, o técnico foi questionado se permaneceria na Ilha do Retiro no próximo ano. Na oportunidade, enfatizou que já havia tomado uma decisão, mas que conversaria com a cúpula de futebol antes. O que ocorreu nesta terça-feira (28).

Ao todo, Daniel Paulista dirigiu o Sport em 19 oportunidades desde que retornou ao clube em junho. Foram 18 partidas durante a disputa do Brasileirão, onde acumulou um aproveitamento de 25,9% de aproveitamento, ao somar duas vitórias, oito empates e oito derrotas. Ele ainda comandou o Rubro-negro na eliminação para o Ceará, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

Com a saída do treinador, César Lucena será o responsável por dirigir o time na sequência da temporada. Contudo, de acordo com a diretoria, o planejamento para a temporada 2026 já teve início. Com isso, a tendência é que o próximo treinador seja o responsável por iniciar o ano que vem no comando da equipe.

