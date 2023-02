A- A+

Esportes Terremoto na Turquia: ex-Chelsea, Atsu é encontrado com vida sob escombros, diz jornal Jogador foi internado com ferimentos no pé direito e dificuldades respiratórias

O jogador ganês Christian Atsu foi encontrado com vida após o local em que estava ter ruído como consequência do forte terremoto que atingiu Turquia e Síria. O atleta do Hatayspor foi transferido para um hospital próximo com ferimentos no pé direito e dificuldades respiratórias, segundo o jornal português A Bola.

Revelado pelo Porto e com passagens por Chelsea, Newcastle e Everton, entre outros clubes, o jogador atuava no time turco desde o ano passado, após uma breve passagem pelo futebol árabe, onde atuou pelo Al-Raed, da Arábia Saudita.

Ainda segundo A Bola, Hatay, casa do clube de Atsu, foi uma das cidades turcas mais afetadas pelos tremores de terra. Além do ganês, também estavam incontactáveis o diretor esportivo do time, Taner Savut, e um intérprete. As equipes de resgate conseguiram encontrar com vida os jogadores Onur Ergun e Burak Oksuz, enquanto Kerim Alici conseguiu deixar os escombros “pelos próprios meios”.

