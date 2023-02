Terremoto na Turquia: jogador de futebol ganês Christian Atsu é encontrado com vida

O jogador de futebol ganês Christian Atsu, que já defendeu Chelsea e Newcastle, foi encontrado com vida nos escombros após o terremoto que matou mais de 5.000 pessoas na Turquia e na Síria – confirmou a embaixadora de Gana na Turquia nesta terça-feira (7).

Atsu, de 31 anos, foi contratado em setembro pelo Hatayspor, da província de Hatay (sul da Turquia), perto do epicentro do terremoto de segunda-feira.

"Tenho boas notícias. Acabo de ser informada pelo presidente da Associação Ganesa que Christian Atsu foi encontrado em Hatay", declarou a embaixadora Francisca Ashietey-Odunton à rádio Asaase.

A Federação de Futebol de Gana também confirmou que o jogador foi encontrado com vida: "Christian Atsu foi resgatado com sucesso dos escombros do prédio que desabou e está recebendo atendimento", escreveu a entidade no Twitter.

Update: We've received some positive news that Christian Atsu has been successfully rescued from the rubble of the collapsed building and is receiving treatment.



Let’s continue to pray for Christian