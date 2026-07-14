Terry compara Bellingham a Zidane e diz não temer Argentina: 'Chegou a hora da Inglaterra'

A- A+

John Terry, um dos principais nomes da chamada "geração dourada" da Inglaterra, comparou Jude Bellingham a Zinedine Zidane antes do confronto contra a Argentina, pela semifinal da Copa do Mundo. Para o ex-zagueiro, o meio-campista do Real Madrid tem sido o grande protagonista da seleção inglesa no torneio.



"Eu disse, no início desta Copa do Mundo, que ele me lembra o Zidane. Ele está carregando o time nas costas neste momento. Acho que ele é um jogador de classe mundial. Além disso, ao ouvi-lo fora do campo, percebe-se que ele transmite uma calma genuína", afirmou Terry em participação no podcast da Fifa.





A comparação passa pelo estilo de jogo de Bellingham. Apesar de usar a camisa 10 no Real Madrid, o inglês muitas vezes atua mais recuado, participando da construção das jogadas e conduzindo o ritmo da equipe, uma característica que marcou a trajetória de Zidane durante sua carreira.



Com seis gols na Copa do Mundo, Bellingham divide a artilharia da Inglaterra na competição com Harry Kane. O meia foi decisivo na vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, nas quartas de final, ao marcar os dois gols do triunfo inglês.



Antes do encontro com a Argentina, marcado para esta quarta-feira, o jogador mostrou confiança na seleção e afirmou não se preocupar com a força do adversário.



"Para ser sincero, não estou preocupado com a Argentina. Não olho para a Argentina e fico aqui preocupado com a possibilidade de eles serem melhores do que nós. Acho que, jogador por jogador, somos melhores do que a Argentina. Sabe do que eu gosto nesta seleção da Inglaterra? Tivemos grandes momentos. Temos um bom time, mas parece que tudo está conspirando a nosso favor. Parece que chegou a hora da Inglaterra", declarou.



O ex-capitão fez parte do grupo que ficou conhecido como "geração dourada" da Inglaterra, que reuniu grandes nomes como Steven Gerrard, Frank Lampard, David Beckham, Rio Ferdinand, Joe Cole e Ashley Cole na Copa do Mundo de 2006.



Naquele Mundial, a equipe inglesa chegou até as quartas de final, mas foi eliminada por Portugal nos pênaltis. Terry também disputou a Copa de 2010, na África do Sul, quando a Inglaterra caiu nas oitavas de final diante da Alemanha.

Veja também