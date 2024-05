A- A+

O técnico Edin Terzic sabe que o Borussia Dortmund passará enorme pressão diante do Paris Saint-Germain nesta terça-feira, em duelo de volta das semifinais da Liga dos Campeões. Com vantagem de 1 a 0 construída na Alemanha, o treinador quer calar o Parque dos Príncipes e garante que sues comandados estão prontos para a realização de "um sonho".



"O projeto do PSG foi construído ao longo de vários anos para conquistar este título. O seu grande objetivo sempre foi a Liga dos Campeões, essa é a sua missão. Mas também temos um grande sonho e queremos realizá-lo", afirmou o treinador do time alemão



"Não me importa se somos os favoritos ou azarões, desde que tenhamos uma chance. Se for necessário, correremos mais 20 quilômetros amanhã e veremos que história o jogo de contará", disse, admitindo que sua equipe vem se desempenhando de maneira diferente na Liga dos Campeões. "Na Bundesliga (Campeonato Alemão), somos o time que somou menos pontos contra os cinco primeiros. Mas na Liga dos Campeões estamos nas semifinais e indo bem."





Derrotado no Parque dos Príncipes pela fase de grupos, por 2 a 0, Terzic garante que o resultado e a apresentação fazem parte do passado e que o time cresceu bastante depois daquele primeiro compromisso na França.



"Não ficamos satisfeitos com o jogo que fizemos aqui em Paris. Naquela época ainda não tínhamos nos encontrado e inventamos algo, então escolhemos uma abordagem defensiva. Tivemos muitas discussões. Antes do jogo o plano parecia bom, mas a execução não correspondeu. Faltou-nos coragem", reconheceu, prometendo nova postura nesta terça-feira.



Como Terzic já havia feito no duelo de ida, o atacante Mbappé não terá marcação individual. O pensamento é que uma dedicação exclusiva ao astro pode deixar outros companheiros em condições de decidir.



"Só podemos defendê-lo como equipe. Com o ritmo incomparável que ele tem, ele não pode ser defendido sozinho", admitiu o zagueiro Hummels. "Mas ele também é apenas uma parte disso. É preciso estar atento a muitos outros também. No entanto, temos de estar alertas por 90 minutos."

Veja também

LIGA DOS CAMPEÕES Luis Enrique é cauteloso no PSG: 'Estou confiante em vencer, mas se perder, a vida continua'