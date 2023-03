A- A+

herança Testamento de Pelé diz que ex-jogador pode ter mais uma filha herdeira Trata-se de Maria do Socorro Azevedo, que entrou com um pedido em setembro do ano passado para que o atleta do século fosse submetido a um teste de paternidade

O testamento deixado por Pelé considera a possibilidade de o ex-jogador ter deixado mais uma herdeira, além dos seus seis filhos reconhecidos, dois netos e a viúva, Márcia Aoki. Trata-se de Maria do Socorro Azevedo, que entrou com um pedido em setembro do ano passado para que o atleta do século fosse submetido a um teste de paternidade. O caso tramita em segredo de justiça no Foro Regional de Itaquera, em São Paulo.

Pelé não recorreu da intimação para realização do teste de DNA. O ex-jogador, no entanto, não chegou a fazê-lo. O rei do futebol morreu em dezembro do ano passado. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

De acordo com a publicação, os filhos de Pelé foram orientados a se submeterem ao teste de DNA para confirmar, ou não, a paternidade. A recusa poderia resultar em demora na realização do inventário.

O processo de inventário e partilha dos bens de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, começou a ser debatido na 2ª Vara de Família e Sucessões de Santos, no início de fevereiro. O ex-goleiro Edinho, filho do Rei do futebol, teve dois de seus pedidos iniciais negados, por ora, pela juíza responsável pelo caso.

Edinho solicitou ser o inventariante do processo de repartição ao afirmar que encontra-se, desde a abertura da sucessão, na posse e administração dos bens do pai. No dia 13 de fevereiro, porém, o pedido foi inicialmente negado.

A juíza Suzana Pereira da Silva, da 2ª Vara de Família e Sucessões de Santos, considerou que o direito de ser inventariante cabe à viúva, Márcia Aoki. Foi aberto prazo de 15 dias para que Marcia se manifeste sobre ser ou não a responsável por detalhar o patrimônio à Justiça.

Outro pedido de Edinho que fora rejeitado diz respeito ao andamento do processo em segredo de Justiça. A juíza considerou que o processo, apesar de tratar de pessoa pública, pode interessar a possíveis credores de Pelé.

