A- A+

Justiça Testamento registrado por Pelé precisará ser cumprido, determina Justiça Ação aberta por ex-esposa do Rei foi validada nesta terça-feira

O testamento de Pelé precisará ser cumprido e respeitado, conforme determinado pela Justiça de São Paulo na tarde desta terça-feira. A reportagem do site UOL revelou que a ação aberta por Márcia Aoki Nascimento, ex-esposa do Rei do Futebol, teve decisão final favorável publicada pela juíza Andrea Roman, da 2ª Vara de Família e Sucessões.

Nela, a magistrada validou o pedido de Aoki, e destacou que o testamento foi um ato de última vontade de Pelé. Além disso, afirmou que o documento cumpre as formalidades do código civil, e foi lavrado em notas de tabelião que ostentam fé pública. Em relação ao inventário de Pelé, este corre em segredo de Justiça.

A ex-esposa terá direito a 30% da totalidade dos bens declarados no testamento — incluindo um imóvel no Guarujá (São Paulo) —, enquanto os filhos de Pelé terão direito ao restante. Entre eles, os filhos de Sandra Nascimento, que ele nunca havia reconhecido.

Falecido em dezembro do ano passado, o ídolo do Santos e da seleção brasileira Pelé deixou outros seis filhos. O testamento também inclui a possibilidade de mais uma filha, em processo judicial que corre na Justiça paulista.

E se for confirmada que mais uma herdeira entra na conta, o testamento seguirá válido. Em declaração ao UOL, o advogado de Aoki, Luiz Kignel, confirmou a validade do testamento na Justiça e que nã ohouve contestações dos envolvidos.

Fiel escudeiro de Pelé, José Fornos Rodrigues, o Pepito, também foi indicado como parte do testamento, e o tribunal aceitou. Ele terá direito a 5% em cima do patrimônio da ex-mulher.

Veja também

Futebol Danrlei e Evandro elogiam início de trabalho de Allan Aal no Náutico