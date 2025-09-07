A- A+

TRICOLOR Teste para cardíaco: após sofrimento, torcida do Santa Cruz solta grito de comemoração pelo acesso Até o apito final do árbitro, o sofrimento acompanhou os tricolores, que, após o objetivo principal ser alcançado, puderam soltar a emoção

O torcedor do Santa Cruz precisou passar por mais um teste cardíaco, ontem, antes do aguardado acesso à Série C ser confirmado. Até o apito final do árbitro, o sofrimento acompanhou os tricolores, que, após o objetivo principal ser alcançado, puderam soltar o grito preso na garganta.

Dentro de campo, o jogo exigiu coração forte e frieza, mas contou também com o momento inspirado de Rokenedy. E como falar da torcida sem citar o goleiro do Santa Cruz. Ele faz questão de relembrar que é torcedor do time.

"Meu sentimento é de muito orgulho. Estou muito feliz. Estava aqui quando o Santa Cruz ficou sem calendário. Por ser torcedor, também estava sentindo as dores da torcida", emocionou-se o arqueiro tricolor na saída de campo.

Em Natal, quem também se orgulha de fazer parte da torcida coral é Junior Gabriel. No caso dele, o amor ao time foi passado por gerações, em específico, um tio, que faleceu em 2025.

"Eu nunca desisti do Santa Cruz. Quem me acompanha sabe. São cinco anos fazendo conteúdo para o Santa. Sem calendário, Série D, rebaixamento, mas eu nunca desisti. Vim buscar o acesso hoje pelo meu tio, que faleceu neste ano. Obrigado, tio, pelo legado. Santa Cruz, agora é só glória!", exaltou o torcedor, emocionado, enquanto vestia uma camisa do time dada pelo familiar.

Com a ideia de que, a partir de agora, o fôlego tem que ser constante, para os torcedores o limite é a Série A. "Esse time não merece estar onde estava. É um time grande, a torcida é grande e apaixonada. A camisa que a gente veste tem um peso muito grande para estar na Série D. A gente vai para Série C, mas não é onde a gente merece estar. Nosso time merece a Série A e a gente vai caminhar até lá", garantiu a torcedora Isabella Mendes.



Veja também