Pela primeira vez na história, o Brasil é o maior campeão da Libertadores de forma isolada. O título do Palmeiras sobre o Estudiantes de 2026 é o 26º do País, enquanto a agora segunda colocada, Argentina, tem 25. Foi a oitava conquista consecutiva de um clube brasileiro e a sexta que fica ou com o Flamengo, ou com o alviverde.

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A hegemonia dos hermanos durava nada menos do que 58 anos. A única outra nação a liderar o ranking sem empatar com ninguém havia sido o Uruguai, que tinha três em 1966, mas que foi rapidamente desbancada pela coirmã do continente. Uma temporada antes, em 1965, era empate triplo entre argentinos, uruguaios e brasileiros.Foi justamente em uma decisão entre Palmeiras e Estudiantes que a Argentina se tornou a maior vencedora da Libertadores, em 1968 Naquele campeonato, o time alviverde comandado por Ademir da Guia, Dudu, Rinaldo e companhia perdeu para o esquadrão liderado por Juan Ramón Verón, pai de Juan Sebastián Verón, um dos ídolos de sua seleção e que bateu outro clube do País, o Cruzeiro, também pelo time de La Plata, em 2009.Naquele ano, o país celeste alcançou a maior distância para o Brasil, com oito, número que se repetiu também em 2003. De lá para cá, os representantes do País foram diminuindo a desvantagem gradualmente, com destaque para os quatro títulos consecutivos de 2010 a 2013, mas ela voltou a aumentar em 2014 e 2015.A ‘arrancada’ só começou a partir de 2019, quando o Flamengo impediu a quinta do River Plate e iniciou uma série não somente de oito troféus brasileiros como de quase todas as finais sendo ‘domésticas’. Daquele torneio a 2026, clubes de outro país só chegaram à decisão em duas oportunidades: o Boca Juniors, que perdeu para o Fluminense em 2023, e o próprio River Plate contra o time rubro-negro.No último ano, Flamengo e Palmeiras, que juntos faturaram seis taças da Libertadores, fizeram a final em Lima e o Brasil, depois de 61 anos, voltou a empatar com a Argentina no ranking de campeões do maior torneio da América do Sul. E se levar em conta os vices como critério de desempate, já tomou a frente ali (20 x 13).O País também é hegemônico na Recopa Sul-Americana, com 13 conquistas, e o alviverde a defenderá na próxima temporada, pois enfrenta o Boca Juniors, que pode fazer os hermanos empatarem, pois eles têm 12.O único torneio que falta para O Brasil dominar todos ainda em disputa no continente é a Copa Sul-Americana, mas essa levará um pouco mais tempo. Das 25 edições da competição, 12 ficaram com argentinos, quase a metade - incluindo a última, em que o Atlético-MG perdeu para o Boca Juniors.VEJA A LISTA COM TODOS OS CAMPEÕES DA LIBERTADORESIndependiente: 7 (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984).Boca Juniors: 6 (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007).Peñarol: 5 (1960, 1961, 1966, 1982 e 1987).Palmeiras: 4 (1999, 2020, 2021 e 2026).Flamengo: 4 (1981, 2019, 2022 e 2025).River Plate: 4 (1986, 1996, 2015 e 2018).Estudiantes: 4 (1968, 1969, 1970 e 2009).Grêmio: 3 (1983, 1995 e 2017).Santos: 3 (1962, 1963 e 2011).São Paulo: 3 (1992, 1993 e 2005).Olimpia: 3 (1979, 1990 e 2002).Nacional: 3 (1971, 1980 e 1988).Atlético Nacional: 2 (1989 e 2016).Internacional: 2 (2006 e 2010).Cruzeiro: 2 (1976 e 1997).Botafogo: 1 (2024).Fluminense: 1 (2023).San Lorenzo: 1 (2014).Atlético-MG: 1 (2013).Corinthians: 1 (2012).LDU: 1 (2008).Once Caldas: 1 (2004).Vasco: 1 (1998).Vélez Sarsfield: 1 (1994).Colo-Colo: 1 (1994).Argentinos Juniors: 1 (1985).Racing: 1 (1967).VEJA QUAIS PAÍSES MAIS GANHARAM A LIBERTADORESBrasil: 26 títulos.Argentina: 25 títulos.Uruguai: 8 títulos.Paraguai: 3 títulos.Colômbia: 3 títulos.Chile: 1 título.Equador: 1 título.