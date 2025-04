A- A+

FUTEBOL "Teve azar com lesões", avalia Ronaldinho Gaúcho sobre passagem de Neymar no PSG 'Bruxo' é ídolo do time francês e comemora vigésimo aniversário de sua Bola de Ouro (2005)

O "bruxo" Ronaldinho Gaúcho falou sobre Neymar, Lionel Messi, Lamine Yamal e outros jogadores durante uma entrevista publicada nesta terça-feira no jornal francês L'Équipe. O brasileiro foi chamado para comentar sobre o Paris Saint-Germain, clube que é ídolo. A data coincidiu com o vigésimo aniversário de sua Bola de Ouro (2005).

O ex-jogador avaliou que o compatriota teve uma boa passagem no Paris, porém, sofreu com as contusões que não o permitiram jogar mais. Quanto a Messi, a passagem foi vista como boa, mas curta.



— Eles são dois grandes amigos. 'Ney' escreveu uma grande história, mas teve azar com lesões. Messi ficou menos tempo aqui, mas ambos deixaram sua marca na história do PSG. Messi ganhou a Bola de Ouro aqui. Fico feliz que eles tenham jogado pelos mesmos clubes que eu amava — falou Gaúcho.

Quando questionado sobre o jogador que mais se parece no elenco do PSG, a resposta surpreende: Ousmane Dembélé foi o escolhido.



Neymar marca em amistoso da pré-temporada do PSG // Anthony Wallace/AFP

— Não gosto de comparar muito. Tem Ousmane Dembélé. Gosto muito dele. Ele tem um estilo meio brasileiro. Ele finge, inventa, provoca. Ele é frequentemente ilegível e, além disso, marca muitos gols. Ele está se destacando, assumindo um papel diferente daquele que tinha no PSG ou mesmo no Barcelona.

Apesar do foco da entrevista ser o PSG, Ronaldinho também comentou sobre o Barcelona, outra equipe que também é ídolo. O brasileiro elogiou o ponta Lamine Yamal.

— Ele é um talento precoce. Adoro vê-lo jogar por causa de sua inventividade. Ele deve confirmar o bom trabalho que está fazendo. Ele será um grande jogador, com certeza — aconselhou.

O "bruxo" ainda falou sobre Mbappé, quem revelou ser um "grande amigo".

— Ele é um grande amigo. Ele é alguém que eu também respeito por tudo o que ele faz na vida. Estou feliz que ele esteja na Espanha agora. Temos um pouco do mesmo caminho depois de Paris... exceto pelo clube. Ele está em um clube histórico que deve permitir que ele floresça e conquiste as coisas importantes que ele está perdendo

