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Futebol Tevez confirma Messi em sua despedida e sugere presença de Cristiano Ronaldo Caso a presença de CR7 seja confirmada, surge a possibilidade de os dois astros jogarem juntos pela primeira vez, após anos disputando o posto de melhor jogador do século XXI

Lionel Messi participará da homenagem ao ex-jogador da seleção argentina Carlos Tevez, no dia 20 de dezembro, em Buenos Aires. Na ocasião, ele poderá atuar no mesmo time que Cristiano Ronaldo pela primeira vez, segundo revelou 'El Apache' em uma entrevista divulgada nesta quinta-feira (26).

Em conversa com a TyC Sports, Tevez deixou escapar que o astro português também poderia participar do evento no estádio La Bombonera, casa do Boca Juniors, um dos clubes onde o ex-atacante se tornou um grande ídolo.

Caso a presença de CR7 seja confirmada, surge a possibilidade de os dois astros jogarem juntos pela primeira vez, após anos disputando o posto de melhor jogador do século XXI.

"Vou rir muito quando o Messi ou o Cristiano passarem pelo 'Flaco' Schiavi. Ele nem vai conseguir vê-los", disse Tevez, referindo-se ao esforço que o ex-zagueiro argentino Rolando Schiavi teria que fazer para marcar os dois craques.

Messi, de 39 anos, voltará a jogar na Argentina após a vitória por 3 a 0 no amistoso de 6 de outubro contra o Benin, partida que marcou o fim de sua trajetória de duas décadas pela seleção Albiceleste.

O camisa 10, campeão mundial em 2022, foi companheiro de Tevez na Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, e na Copa América de 2011.

'El Apache', por sua vez, foi companheiro de equipe de Cristiano Ronaldo, de 41 anos, no Manchester United.

Na partida, também estarão presentes lendas como o ex-goleiro italiano Gianluigi Buffon, o ex-meia argentino Juan Román Riquelme além do ex-zagueiro inglês Rio Ferdinand.

O jogo de despedida de Tevez, de 42 anos, acontecerá quase quatro anos após o ex-atacante ter se aposentado do futebol, em junho de 2022.

Ele pendurou as chuteiras oficialmente meses depois de deixar o Boca, equipe pela qual ganhou projeção mundial e com a qual conquistou a Copa Libertadores e a Copa Intercontinental em 2003.

Após se aposentar, ele se tornou treinador e comandou vários clubes argentinos, entre eles o Independiente de Avellaneda e o Rosario Central.

Depois de se despedir de 'El Apache', Messi disputará, no dia 19 de janeiro, outro amistoso na Argentina, desta vez pelo Inter Miami, enfrentando o River em Buenos Aires.

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