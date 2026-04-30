Tévez revela planos de ser técnico de sucesso na Europa: 'Assim como fiz como jogador'

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Carlos Tévez vem se destacando nos primeiros passos como treinador por clubes da Argentina. E não esconde que seu sonho é dirigir equipes da Europa, onde se destacou com as camisas do Manchester United, Aston Villa, City e Juventus e espera repetir o sucesso como comandante. O objetivo seria para médio prazo.



"Gostaria de seguir a carreira como treinador na Europa, assim como fiz enquanto jogador. Por isso, é ótimo que o Talleres esteja me oferecendo uma renovação de contrato, isso significa que estamos no caminho certo", disse Tévez, em entrevista ao TyC Sports.



Ganhar um pouco de rodagem será vital para sua meta futura, destaca Tévez, que defendeu o Corinthians no Brasil e o Boca Juniors em seu país. A avaliação é de que o futebol argentino é mais agressivo que o europeu, o que ajudaria.





"(Na Argetnina) Os times começam a propor e saem para jogar um pouco mais, é importante destacar isso", disse. "Na Europa, você vê muitos jogos com marcação individual. Se eu fizer isso contra o Unión agora, vão dizer que estou louco e não me deixarão entrar em Córdoba", comparou.



"Agora, se eu estiver em Munique jogando a semifinal da Liga dos Campeões e sugerir isso, pode dar certo e dirão que o Tévez é um craque. Mas também pode dar muito errado, posso perder de 5 a 4, mas terei uma revanche. E se me derem uma surra, me pagam 10 milhões e eu posso voltar para casa", explicou, garantindo que teria um futuro financeiro garantido.

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