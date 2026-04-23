Textor acompanha dia do Botafogo e nega propostas de Palmeiras e Cruzeiro por Alexander Barboza

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John Textor está no Brasil para acertar as pendências financeiras com o Botafogo e falar sobre a recuperação judicial que o clube enfrenta. Nesta quinta-feira, após acompanhar o treino do elenco, se reuniu com os jogadores e, depois, em entrevista, aproveitou para falar sobre um possível assédio de Cruzeiro e Palmeiras no zagueiro argentino Alexander Barboza.



Com acordo somente até o fim do ano, o defensor pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe no meio do ano - o clube carioca ainda não chegou a um denominador comum para a renovação -, mas para jogar em 2027. O Palmeiras o quer já para o meio do ano, enquanto no Cruzeiro sua chegada seria por recomendação do ex-técnico botafoguense Artur Jorge.



"É normal o contato entre departamentos de futebol, mas não vi proposta do Palmeiras", afirmou Textor, já que para os paulistas terem o zagueiro após a Copa do Mundo, seria necessária a liberação do Botafogo.





"Ouvi dizer que o Artur Jorge, do Cruzeiro, estaria vindo atrás do Barboza. Acho que se ele deveria ligar para o seu parceiro, amigo e assistente Franclim (técnico do Botafogo). Se ele quer um jogador, é a abordagem mais correta", indicou o dirigente norte-americano.



"Mas isso não aconteceu, também não recebemos nenhuma proposta do Cruzeiro. Talvez ele esteja só brincando com a gente ou algo assim", seguiu, sem conter o sorriso. "Ainda vamos beber uma cerveja juntos e vou lustrar nosso troféu que conquistamos. Mas ele tem que deixar nossos jogadores em paz", disparou o dirigente.



Textor foi ao clube para acalmar os jogadores sobre o pagamento dos salários atrasados. O CEO teria sido questionado pelo experiente Marçal e explicou que a recuperação judicial servirá justamente para arcar os vencimentos dos atletas.



"Vim falar com o time. Me reuni com os capitães ontem (quarta-feira), o que é sempre bom. Eles trouxeram as preocupações do grupo e consegui finalizar minha mensagem para todo o time hoje, em uma longa conversa. Esses processos podem ser muito confusos, eles escutam muita coisa na imprensa", afirmou Textor, no SporTV.



E detalhou os processos financeiros que vem enfrentando. "Por isso que chamei a reunião dos acionistas, todo mundo tem de entrar sob a luz do sol e dizer o que vai fazer para ajudar esse clube. Eu tenho o meu conjunto de ideias e vim com a confiança dos fãs. Devemos fazer isso porque acho que sou o único que está oferecendo soluções financeiras agora (sugeriu um aporte de R$ 128 milhões)."

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