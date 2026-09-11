A- A+

Santa Cruz Thairo Arruda fala sobre compromisso da SAF: "transformar o Santa Cruz em um clube sustentável" Investidor alerta que o "processo é uma maratona" e as conquistas chegaram ao longo do tempo

A futura administração do futebol profissional do Santa Cruz parece ter bem claro o caminho para capítulos mais gloriosos no clube: reestruturar para alcançar conquistas. Esse foi o tom da primeira fala do investidor e CEO da SAF coral, Thairo Arruda, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (11), no Arruda.

Enquanto resumia a situação financeira do clube, que atualmente tem um passivo próximo de R$ 350 milhões, o sócio da Matix Capital ressaltou que o trabalho será pensado a longo prazo, com o objetivo de tornar o Santa Cruz um clube sustentável do ponto de vista econômico.

“Nós vamos conduzir um processo a partir de agora, eu vou falar isso algumas vezes, que esse processo é uma maratona. Nós teremos que, a cada ano, alcançar alguma conquista, principalmente em termos de reestruturação financeira do clube”.

Ainda segundo Thairo, os resultados dentro de campo, principal expectativa da torcida, virão como consequência da gestão financeira do clube.

“Nossa intenção é que o Santa Cruz tenha, em alguns anos, uma sustentabilidade financeira muito sólida, e todo o resto, conquistas esportivas, acessos, permanências e títulos, isso tudo é consequência de responsabilidade financeira, é consequência de um curso sustentável”, afirmou o futuro CEO do clube.

Recuperação Judicial

Os investidores da Matix Capital e o presidente executivo Bruno Rodrigues tiveram uma reunião na manhã desta sexta-feira com o juiz responsável pelo processo de Recuperação Judicial (RJ). Ainda segundo o mandatário coral, a ideia é que entre o final de outubro e o início de novembro ocorra a aprovação da RJ.

"A solução é a gente ter aportes para poder honrar compromissos e tirar essa pedra dos nosssos sapatos", começou o presidente do executivo.

Presidente executivo do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, projeta os próximos passos da SAF - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Obedecendo os ritos, a fase seguinte será o leilão da UPI (Unidade Produtiva Isolada), momento em que qualquer outro grupo poderá apresentar uma proposta superior à atual. Esta etapa deve ocorrer este ano, concluindo todo o processo de constituição da SAF.

"A gente vai virar o ano, se Deus permitir, com um novo modelo e dinheiro em caixa para conseguir voltar à Série A e retribuir o todo o amor do torcedor", disse Bruno Rodrigues.

Veja também