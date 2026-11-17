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Futebol Pernambucano Thairro Arruda revela planos para base e novo CT do Santa Cruz Investidores planejam construir novo centro de treinamento em uma nova área

O investidor e CEO da SAF do Santa Cruz, Thairo Arruda, deu mais detalhes sobre o plano da Matix Capital em relação ao centro de treinamento e as divisões de base do clube. Segundo o dirigente, a ideia é construir uma nova área de treinamentos e utilizar o Ninho das Cobras como sede da base.

“A gente tem que ter um plano de curto, médio e longo prazo. Tanto para equipamentos, centro de treinamento e estádio. Queremos ter o nosso centro de treinamento em uma área nova. O Ninho das Cobras, hoje, a gente pensa em ser a nossa sede da base, e ter um espaço novo para o profissional”, disse Thairo.

Em seguida, após ter um novo CT estabelecido, a ideia é proporcionar que os atletas da base possam permanecer o dia inteiro no clube, podendo realizar todas as refeições, duas sessões de treinamentos, além da parte dos estudos contempladas.

Thairo Arruda, investidor e CEO da SAF do Santa Cruz - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

“O meu sonho é o Santa Cruz ter uma metodologia similar à metodologia europeia. A gente ter um centro de treinamento que tenha uma escola dentro, que a gente consiga cuidar do atleta de ponta a ponta. Só que isso é algo certamente de longo prazo”, projetou.

Curto prazo

Para o período de curto prazo, mais especificamente para a temporada de 2027, o Santa busca alternativas. O CEO confirmou a informação que a Cobra Coral segue tratando com o Retrô para fazer a pré-temporada em Aldeia, mas deixa em aberto a possibilidade de utilizar o espaço ao longo do ano.

Centro de Treinamento do Retrô - Foto: Divulgação/Retrô

“Nossa estrutura é abaixo da média da Série B. Existem duas conversas em andamento: uma para a pré-temporada e outra para ao longo do ano”, começou.

Segundo o investidor, a definição dependerá da questão financeira. “Até que ponto faz financeiramente sentido nós pagarmos como se fosse um aluguel mensal, do que pegar esse mesmo recurso e investir no nosso centro de treinamento”, ponderou.



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