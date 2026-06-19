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Ginástica Thais Fidelis conquista o bronze no individual geral do Pan-Americano de Ginástica Elas voltam à competição no domingo para finais dos aparelhos

Thais Fidelis conquistou a medalha de bronze na decisão do individual geral feminino do Pan-Americano de Ginástica Artística, nesta sexta-feira, em evento disputado na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico. Thais somou 52.232 pontos nos quatro aparelhos. Sophia Weisberg ficou em quarto lugar, com 51.365.

O ouro foi para a americana Claire Pease com 54.498 pontos. Charleigh Bullock, também dos Estados Unidos, completou o pódio assegurando a prata, em 54.032.

Thais Fidelis começou a competição pelo salto. Ela fez um Yurchenko com pirueta que teve a melhor nota de execução do dia (9.233), tirando 13.433 (quinto lugar no aparelho). Nas paralelas, fez uma série sólida, sem erros graves para tirar 12.466 (sexta colocada). Na trave, sua especialidade, dois pequenos desequilíbrios lhe deram 13.233 (terceira melhor, atrás de Claire Pease e Charleigh Bullock). A nota de execução foi mais alta entre todas as ginastas. Na quarta-feira ela havia feito 13.533 nas classificatórias.

Por fim, no solo, Fidelis teve excelente exibição, marcou 13.100, em apresentação limpa, terminando em quinto lugar entre as 24 finalistas. A nota fez com que ela saltasse à liderança provisória.

No entanto, Pease e Bullock, últimas a se apresentarem no solo, cravaram 13.133 e 13.300 respectivamente, ultrapassando a brasileira.

Atleta do SESI-SP, Fidelis ficou afastada da ginástica artística por dois anos para cuidar da saúde mental. Este Pan-americano é a sua primeira competição diante da torcida brasileira.

Já Sophia Weisberg começou a competição nas barras assimétricas. Ela fez uma boa série, com saída de duplo mortal para frente com meia pirueta para tirar 12.833.

Em seguida, ela teve dois desequilíbrios na sua série de trave, mas acertou o restante da apresentação para tirar 12.533. No solo, a ginasta brasileira levantou o público com sua nova coreografia ao som de “Sequência Feiticeira” de Pedro Sampaio.

Ela cravou sua série com um duplo twist grupado, mortal ao passo com duplo grupado e um duplo mortal carpado. Sophia tirou 12.833 no aparelho.

A ginasta terminou a competição no salto onde executou um Yurchenko com pirueta e tirou 13.166. Com um total de 51.365, Sophia terminou o dia no quarto lugar.

Neste domingo, acontecerão as finais individuais. Thais Fidélis volta à competição para as finais nas assimétricas, trave e solo.

Sophia Weisberg competirá nas decisões das assimétricas e no solo.

Além delas, o Brasil terá Rebeca Andrade no salto, Gabriela Bouças nas assimétricas e Julia Soares na trave.

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