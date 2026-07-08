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Vôlei "Thaísa Experience" chega ao Recife no final de julho Projeto promovida pela jogadora de vôlei Thaísa terá palestras e dicas sobre o esporte para crianças e adultos

A Ilha do Retiro receberá, entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, o “Thaisa Experience”, projeto promovido pela jogadora de vôlei Thaísa, bicampeã olímpica nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008 e Londres 2012, além de medalhista de bronze em Paris 2024. O evento tem apoio do Sport, da Federação Pernambucana de Vôlei e INE Vôlei.

No primeiro dia, Thaísa promoverá um encontro para apresentar as medalhas olímpicas, camisas da seleção brasileira e de clubes por onde jogou, além de outras conquistas individuais e coletivas ao longo da carreira.

“Será como um mini museu, um caminho de conexão mostrando um pouco da minha jornada antes da minha palestra”, ressaltou a jogadora, que vai debater temas ligados ao esporte e saúde.

A atleta também organizará, no dia 1º de agosto, um encontro com os participantes em uma quadra de vôlei, com momentos para perguntas e respostas, fotos e autógrafos.

“Vamos treinar juntos e vou levar a minha visão em algumas situações de jogo e ajuste fino de técnica. Será uma experiência única. Queríamos fazer algo diferente para dar acesso e aproximar as pessoas mais de mim e também para disseminar o esporte”, disse.

A parte da manhã será dedicada às crianças entre 8 e 12 anos e, à tarde, aos adultos. No dia 2 de agosto, das 9h às 18h, Thaísa recepcionará jovens entre 13 e 17 anos.

Os bilhetes para o Thaisa Experience podem ser obtidos clicando aqui.

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