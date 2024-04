A- A+

Futebol Thalissinho renova contrato com o Náutico até 2027 Atacante de 18 anos é a principal revelação alvirrubra em 2024, com um gol marcado em 17 jogos

O Náutico anunciou nesta segunda (15) a renovação contratual com o atacante Thalissinho. O jovem de 18 anos, formado na base do clube, prorrogou o vínculo até o final de 2027. Principal revelação do Timbu em 2024, o atleta subiu ao time principal após boa participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior. No profissional, soma um gol marcado em 17 jogos.

A renovação de Thalissinho é uma forma de o Náutico tentar se proteger e evitar o risco de perder de forma precoce uma joia da base. Recentemente, o Timbu viu o atacante Caio Suassuna, de 16 anos, trocar o CT da Guabiraba pela Toca da Raposa, se transferindo para o Cruzeiro.

O sobrinho-neto de Ariano Suassuna foi artilheiro no sub-17 do Campeonato Pernambucano. Caio não tinha contrato profissional assinado com o Náutico e saiu sem que o clube ganhasse, ainda que os pernambucanos tenham ficado com 40% dos direitos econômicos do atleta, além de estipular um valor a ser pago pela equipe mineira caso opte por adquirir um percentual superior.

Veja também

Futebol Liga dos Campeões conhece primeiros semifinalistas nesta terça (16); saiba onde assistir aos jogos