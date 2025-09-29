Thalita Simplício é tetra mundial nos 400 metros classe T11

A- A+

A conquista do tetracampeonato da potiguar Thalita Simplício na prova dos 400 metros T11 (deficiência visual) foi o destaque do Brasil, nesta segunda-feira (29), no Mundial de atletismo paralímpico que está sendo disputado em Nova Déli (Índia).

Thalita, que nasceu com glaucoma, venceu a prova com o tempo de 59s76. Ela já havia vencido a mesma disputa em Kobe 2024, Paris 2023 e Dubai 2019. “Para quem me acompanha de perto, sabe que não só a medalha, mas o fato de estar aqui já diz muita coisa sobre o meu caráter. Esse ano está bem difícil mentalmente. […] Agora, até 2028, tenho um tempo para colocar a ‘caixinha’ em ordem. Está bem desorganizada. Eu preciso de férias. A medalha vai servir para organizar o que está bagunçado”, declarou a brasileira após a vitória.

Além do ouro nos 400 metros T11 o Brasil somou mais duas pratas nesta segunda, com a potiguar Maria Clara Augusto nos 100 metros T47 (deficiência nos membros superiores) e com o paulista André Rocha no lançamento de disco F52 (que competem sentados).

Com estas três medalhas a delegação brasileira segue na briga com a China pela liderança do quadro geral de medalhas, com 13 pódios no total (quatro ouros, sete pratas e 2 bronzes). Já os chineses somam quatro ouros, sete pratas e três bronzes.

