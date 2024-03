A- A+

Pódio Thamela e Elize levam o ouro no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, no Recife As capixabas enfrentaram a dupla Talita (AL) e Taiana (CE)

A fase final do Top16 feminino do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, neste domingo (17), na praia do Pina, no Recife, eletrizou a torcida com a disputa pelo ouro.

Em quadra, a dupla Talita (AL) e Taiana (CE) enfrentou Thamela (ES) e Elize (ES). Na disputa, as capixabas superaram o favoritismo de Talita e Taiana e levaram a melhor, garantindo o ouro com 2 sets a 0.

Para Thamela, a vitória é um momento importante para a dupla: “Hoje foi um dos dias mais quentes, mas a energia da torcida ajudou muito. Concretizar o nosso trabalho com um título desses é sempre muito importante”, destacou.

