The Best 2023 The Best 2023: Empatado em pontos com Haaland, confira porquê Messi foi eleito melhor do mundo Bastante contestado, o prêmio foi votado por treinadores e capitães das seleções nacionais, além de jornalistas especializados e torcedores no site da Fifa

Nesta segunda (16) aconteceu a premiação do The Best da Fifa em Londres. Com Messi levando a melhor entre os homens, o resultado foi bastante contestado por grande parte dos internautas, que questionaram a legitimidade da premiação e como é realizada a votação.

Ao contrário do que muitos pensam, não é a Fifa quem determina os vencedores da premiação, e sim treinadores e capitães das seleções nacionais. Além disso, um jornalista especializado de cada país, filiado à Federação, e até o próprio torcedor, por meio do site oficial da entidade, são os responsáveis pelos resultados da premiação.

Cada votante escolhe os três melhores jogadores em sua opinião e, de acordo com a colocação da lista, os escolhidos acumulam pontos. Sendo assim, o primeiro colocado recebe cinco pontos, enquanto o segundo fica com três e o terceiro ganha um ponto. Ao final das votações, o atleta que tiver mais pontos recebe o prêmio da Fifa.

Porém, o que chamou a atenção no úlitmo prêmio foi que Messi e Haaland empataram na pontuação, tendo alcançado 48 pontos cada. Diante desse cenário, o critério de desempate teve que entrar em ação, e foi aí que o argentino levou a melhor.

Messi superou Haaland por ter recebeido mais votos para primeiro colocado do que o que o noruguês, com o placar de 107 a 64. Capitães como Mbappé, Harry Kane, Mohamed Salah e até ex-rivais do argentino quando jogava pelo Barcelona, como Modric e Valverde - ambos do Real Madrid -, foram fundamentais para a vitória do campeão do mundo de 2022.

Entretanto, pelo lado dos treinadores, Messi não foi tão unânime assim. Além de seu treinador pela seleção, Lionel Scaloni, o destaque ficou para o voto do ex-técnico do Brasil, Fernando Diniz, que elegeu o argentino como o vencedor do prêmio.

O interessante da votação foi que Messi votou em Haaland para melhor do mundo. Apesar de não poder votar em si mesmo, é curioso o fato do jogador ter votado em um concorrente direto para receber o prêmio, deixando os nomes do ex-companheiro de PSG, Mbappe, e do companheiro de seleção, Júlian Alvarez, em segundo e terceiro, respectivamente.

Confira aqui todos os votos computados na premiação

