LIBERTADORES 2023 The Strongest x Fluminense pela fase de grupos da Liberta; saiba escalações e onde assistir Valendo classificação antecipada, Flu de Diniz e companhia sobem a serra para encarar o The Strongest da Bolívia

O Fluminense visita o The Strongest nesta quinta-feira (25), buscando a classificação antecipada para a próxima fase da Libertadores. O jogo acontece às 19h, no estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia, válido pela quarta rodada do Grupo D. Uma vitória simples já leva o tricolor carioca para às oitavas de final da competição.

Vivendo um momento muito bom na temporada, depois de ser campeão do Campeonato Carioca, agora o Flu busca grandes feitos nas competições nacionais e internacionais. São três vitórias em três jogos, nove pontos conquistados, e mais uma vitória simples já deixa o time tricolor com os dois pés nas oitavas de final da Liberta. Mas, para conseguir a classificação, tem dois fatores que dificultam essa missão contra os bolivianos. Além de enfrentar o bom clube do The Stronger, o Flu vai lutar contra a altitude. São mais de 3.000 (três mil) metros de acima do nível do mar, na cidade de La Paz, local da partida. Além desses fatores, o técnico Fernando Diniz deve mandar a campo um time reserva para essa partida devido a maratona de jogos.

Já o The Strongest é o líder do Campeonato Boliviano e joga embalado depois de golear o Vaca Díez por 4x1 no campeonato nacional. Vai em busca da sua segunda vitória na competição sul-americana. Nos três jogos que disputou, ganhou do River Plate por 3x1 e perdeu os outros dois jogos - ambos por 1x0 - para o Sporting Cristal e para o Fluminense.

Onde vai passar The Strongest x Fluminense?

ESPN e Star+ transmitem a partida.

Prováveis escalações:

The Strongest | Claudio Biaggio

Viscarra; Saúl Torres, Castillo, Jusino e Roca; Quiroga, Ursino, Chura, Sotomayor e Ortega; Triverio.

Fluminense | Fernando Diniz

Fábio; Guga, Manoel, David Braz e Esquerdinha; Thiago Santos, Martinelli e Pirani; Isac, Lelê e John Kennedy.

