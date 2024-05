Thiago Alcântara deixará o Liverpool ao final da temporada

A- A+

O meio-campista hispano-brasileiro Thiago Alcântara e o zagueiro camaronês Joel Matip deixarão o Liverpool ao final da atual temporada, quando terminam seus contratos, informou o clube nesta sexta-feira (17).

Thiago, de 33 anos, chegou a Anfield em 2020 vindo do Bayern de Munique em uma transferência de US$ 25 milhões (R$ 134,3 milhões na cotação da época). As lesões atrapalharam sua passagem pelo clube inglês. Ele disputou 98 jogos nesse período e apenas um nesta temporada.

"Antes de vir ao Liverpool, pensava que se você realmente ama o futebol, faz muito sentido ver Thiago Alcântara jogar. Tecnicamente ele é muito bom, um talento que pode jogar em qualquer time do mundo", afirmou o técnico Jurgen Klopp, que também está de saída dos 'Reds'.

"Sei que as lesões foram uma frustração para ele e também para nós, mas o nível que ele era capaz de jogar quando estava disponível foi incrível", acrescentou.

O zagueiro Matip, de 32 anos é outro que vai deixar o Liverpool, depois de oito temporadas. Em sua passagem, ajudou o clube a ganhar a Liga dos Campeões e o Campeonato Inglês, entre outros títulos.

Matip, um dos primeiros jogadores que chegou na era de Klopp, fez 201 jogos com a camisa dos 'Reds'.

O Liverpool encerra a temporada recebendo o Wolverhampton no domingo (19), pela última rodada do Inglês, com a terceira posição garantida.

