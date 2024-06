A- A+

Atletismo Thiago Braz consegue liminar para brigar por uma vaga olímpica em Paris-2024 Thiago foi medalhista de ouro no Rio e bronze em Tóquio no salto com vara

Thiago Braz obteve, nesta quarta-feira (26), uma liminar na Corte Arbitral do Esporte (CAS) e vai poder participar do Troféu Brasil de Atletismo para tentar alcançar o índice olímpico do salto com vara para os Jogos de Paris. A competição acontece entre os dias 27 e 30 de junho em São Paulo.

Dono da medalha de ouro na Rio-2016 e bronze em Tóquio-2020, o atleta estava afastado provisoriamente desde julho do ano passado após ter sido flagrado no exame de antidoping com a substância ostarina.

Thiago teve a suspensão confirmada em maio e pegou um gancho de 16 meses dado pela World Athletics, entidade que comanda o atletismo mundial. Com esse período de afastamento, ele só retornaria às competições em novembro.

Em julho do ano passado, a Unidade de Integridade de Atletismo(UIA) decretou que Braz havia ingerido a substância que tem como função o aumento da massa muscular. A entidade pediu quatro anos de gancho, mas os juízes da World Athletic optaram por 16 meses em função da defesa do atleta brasileiro.

Aos 30 anos, Thiago Braz é um dos destaques do salto com vara e candidato em potencial ao pódio em Paris. Em seu currículo, além das duas medalhas olímpicas, ele também faturou uma prata no Mundial de Atletismo Indoor de Belgrado em 2022.

Neste final de semana para conseguir garantir a classificação na França, ele vai precisar superar a marca de 5,82m no Troféu Brasil. Os Jogos de Paris vão ser disputados entre os dias 26 de julho e 11 de agosto.



