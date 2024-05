Thiago Carpini, ex-São Paulo, aceita proposta e é o novo treinador do Vitória

A- A+

O Vitória anunciou nesta terça-feira (14) a contratação do técnico Thiago Carpini, ex-São Paulo, para o lugar deixado por Léo Condé, demitido após a derrota para o Vasco, por 2 a 1, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Junto com ele chegam o auxiliar técnico Estephano Djian e o preparador físico Caio Gilli.

"O Esporte Clube Vitória deseja boas-vindas ao novo técnico do Leão, Thiago Carpini. O técnico tem passagens por diversos times brasileiros e estava no São Paulo até abril desse ano. A coletiva de imprensa de apresentação do técnico será na quinta-feira, às 14h", disse o clube em suas redes sociais.

Thiago Carpini chega no Vitória com a missão de livrar o clube de um possível rebaixamento no Brasileirão. O clube baiano ainda não venceu e ocupa apenas a 18ª posição, com um ponto em cinco jogos.

O treinador, de 39 anos, estava sem clube desde abril, quando foi demitido do São Paulo, por quem foi campeão da Supercopa do Brasil. Thiago Carpini vem de ótimos trabalhos recentes. Subiu o Juventude para a elite do futebol nacional e foi vice-campeão paulista com o Água Santa, ambos em 2023.

No São Paulo, substituiu Dorival Júnior e, após um início promissor, colecionou resultados ruins, o que influenciou em sua saída. Foram 18 jogos, com sete vitórias, seis empates e cinco derrotas, além de um título.

A estreia do novo treinador será no sábado, às 16h, diante do Atlético-GO, no Barradão, em Salvador, pela sétima rodada do Brasileirão.



