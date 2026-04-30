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Futebol Pernambucano Thiago Coelho reflete sobre momento do Santa Cruz: "não está faltando empenho" Goleiro passou a ocupar a função de goleiro titular na partida contra o Amazonas

O Santa Cruz vive um momento complicado na temporada 2026, com indefinições nos bastidores e dificuldades dentro de campo. Recém chegado no clube, o goleiro Thiago Coelho reconhece o momento difícil, mas garante que o grupo está trabalhando para mudar a situação.

"Acho que, mediante a situação atual em que nós estamos, a gente sabe que está acontecendo e nós jogadores temos plena consciência disso, não fugimos da responsabilidade, gostaria de dizer para o nosso torcedor que aqui tem trabalhadores, jogadores que querem muito conquistar todos os objetivos do clube e infelizmente os resultados não não estão vindo, sabemos que futebol é resultado, mas não está faltando empenho, nem dedicação de ninguém", disse o novo goleiro titular do Santa Cruz.



Para o arqueiro coral, a atual colocação do Santa na Série C, 13ª colocação, não reflete a qualidade do elenco tricolor. Garantindo que o grupo está insatisfeito com a situação no campeonato, Thiago Coelho quer transformar a situação já nas próximas duas rodadas fora de casa, começando contra o Guarani, no próximo sábado (02), no Brinco de Ouro.

"Vamos ter duas partidas fora, no qual temos que pontuar. De qualquer jeito temos que somar pontos para voltarmos para o jogo em casa com o cenário mais favorável na tabela. Precisamos nos fechar e trazer o resultado para consequentemente devolver a confiança", projetou Thiago.

Ainda sobre o duelo contra o Bugre, Thiago Coelho pediu maior efetividade para equipe sair com o resultado positivo e acredita que isso poderá ser uma peça fundamental para a mudança do cenário.

"A principal palavra é essa: efetividade. Nos jogos fora de casa, é muito importante você fazer o primeiro gol, para dar confiança, para segurar o jogo, até mesmo para o nosso treinador colocar uma melhor estratégia dentro do campo", refletiu Thiago, que deve seguir no 11 inicial do técnico Claudinei Oliveira.



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