Sport Thiago Couto elogia goleiros do Sport e vê disputa pela titularidade "de forma natural" Com contrato até 2027, o arqueiro se mostrou feliz com a estabilidade oferecida pelo clube

Com a instabilidade no gol nos últimos anos, o Sport se movimentou no mercado para reforçar a meta do clube. Além de renovar o empréstimo de Jordan, o Leão acertou as contratações de Caíque França e Thiago Couto. Este último apresentado oficialmente na última quarta-feira (10).

Em coletiva de imprensa concedida no CT José de Andrade Médicis, em Paulista, Thiago falou sobre o seu acerto com o Sport. O clube pernambucano vê o goleiro com potencial para assumir o gol rubro-negro de forma duradoura. Não à toa, ofereceu um vínculo de quatro anos ao arqueiro.

"É um projeto de longo prazo. O Sport me ofereceu esse contrato, é bom poder ter essa estabilidade. Fico muito feliz com isso, e espero fazer o meu melhor dentro de campo para ajudar o time a conquistar títulos, que é o mais importante no futebol", salientou.

Com a temporada prestes a começar para o Leão, ainda não se sabe quem será o responsável pela titularidade da meta leonina. Contudo, Thiago Couto elogiou os companheiros de posição e ressaltou a disputa pela "camisa 1".

"O Sport tem grandes goleiros. Tanto o Jordan quanto o Caíque que estão nos treinamentos, o Dênis se recuperando de lesão, e o Erick que compõe o elenco. Vejo isso (briga pela titularidade) de forma natural. Temos que fazer o melhor no dia a dia, treinar bem, e quem o professor Soso escolher vai representar o Sport da melhor maneira", pontuou.

