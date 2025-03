A- A+

Futebol Santa Cruz perto de oficializar contratação de Gabriel Galhardo, irmão de Thiago Galhardo Jogador de 31 anos nos estava no Brasiliense e deve reforçar o Tricolor na Série C do Campeonato Brasileiro

O Santa Cruz está próximo de oficializar a contratação do meia Gabriel Galhardo, irmão de Thiago Galhardo. O atleta, que estava vestindo a camisa do Brasiliense, deve desembarcar no Recife amanhã para assinar com o Tricolor de olho no início da Série D.

O jogador de 31 anos já esteve no mesmo clube do irmão em duas oportunidades. A primeira foi em 2012, no Bangu. A segunda, em 2019, no Ceará - no Vozão, porém, Gabriel integrava o time de aspirantes. O meia também vestiu as camisas de XV de Piracicaba, Pouso Alegre, Olaria e Patrocinense.

