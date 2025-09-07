A- A+

Acesso Thiago Galhardo celebra acesso com o Santa Cruz: "infelizmente muita gente vai ter que nos aturar" Camisa 9 é o artilheiro do Santa na Série D

O Santa Cruz teve um grande nome durante a campanha que culminou no acesso à Série C de 2026. Vindo como grande reforço para temporada, Thiago Galhardo foi a cara mais conhecida desse elenco.

Emocionado com a conquista de tirar o Santa da Quarta Divisão, o centroavante fez um retrospectiva desde a sua chegada em Recife até a conquista do principal objetivo do ano.

“No dia 13 de fevereiro fui apresentado, próxima semana faz sete meses que estou nesse clube e eu disse que tinha parado o Brasil por conta de situação de sair de um time de Série A para outro que estava na Série D. Muita gente fez meme, chacota, tudo. Mas eu entendo com muita leveza", começou.

Aproveitando a oportunidade, o camisa 9 ainda afirmou que faz parte dos seus planos continuar vestindo a camisa do Tricolor do Arruda, onde tem contrato até 2027.



“Eu falei na entrevista que eu vinha por um objetivo, que era crescer junto com esse clube. Eu acabo de renovar meu contrato para o ano de 2027, esse é o meu projeto. Só tenho a agradecer porque fui muito bem recebido, na última palestra disse que não seria meu último jogo", disse.

Podendo jogar ao lado do irmão, Gabriel Galhardo, o atleta celebrou a oportunidade de conquistar o acesso. Polêmico como de costume, Thiago ainda aproveitou para alfinetar aqueles que criticam o atacante.

"Estou grato a Deus por isso, é um prazer estar com meu irmão que ano passado caiu nas quartas de final e há 11 anos foi a minha vez de cair na mesma fase, mas agora juntos conseguimos. Infelizmente muita gente vai ter que nos aturar", provocou.



