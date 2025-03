A- A+

SANTA CRUZ Thiago Galhardo sente desconforto e desfalca o Santa Cruz em amistoso contra o ASA Atacante reclamou de dores no púbis durante a concentração e foi vetado pelo departamento médico tricolor

O Santa Cruz teve um desfalque de última hora no amistoso deste sábado (29), contra o ASA-AL, em Arapiraca.

O atacante Thiago Galhardo sentiu dores no púbis momentos antes do aquecimento e, após avaliações, o departamento médico decidiu poupá-lo da partida. Com sua ausência, Eduardo Tanque foi escalado como titular.

O atacante Thiago Galhardo se queixou de dores no púbis, ele fez testes no aquecimento e a opção do departamento médico foi tirar ele da partida. Eduardo Tanque será o titular. https://t.co/k6NpETSAR1 — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) March 29, 2025

O duelo marcou o primeiro teste do Tricolor nesta intertemporada, visando a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. O objetivo do amistoso é avaliar o elenco e ajustar aspectos técnicos e táticos para minimizar erros na competição nacional.

Até o momento da publicação desta matéria, o Santa Cruz estava sendo derrotado por 1x0.

Estreia na Série D

O Santa Cruz iniciará sua campanha na Série D contra o Treze-PB, fora de casa. A data do confronto ainda não foi confirmada, mas a previsão é que a estreia ocorra no dia 12 de abril.

