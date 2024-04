A- A+

Náutico Meia celebra fim de sequência ruim do Náutico, mas alerta que pressão pode voltar: "clube grande" Thiago Lopes marcou seu primeiro gol com a camisa alvirrubra na vitória por 3 a 0 contra o ABC

Em seu terceiro jogo pelo Náutico, contra o ABC no último final de semana, Thiago Lopes marcou seu primeiro gol com a camisa alvirrubra na vitória por 3 a 0 e começa a acirrar a disputa pela titularidade no ataque. O meia-atacante é mais uma das opções que o técnico Mazola Júnior tem à disposição para a Série C e comentou sobre o sentimento de contribuir com o triunfo da equipe.

"Foi muito bom poder voltar a fazer gol. Todos que entraram deram seu melhor e contribuíram para essa vitória. Tenho certeza que não só eu que vim contratado como o Gustavo [Maia] e outros que podem chegar compraram a ideia do treinador de contribuir quando está saindo do banco. Isso dá um leque melhor para o treinador, uma dor de cabeça boa", disse Thiago Lopes.

Com a vitória diante do ABC, o Náutico quebrou uma sequência negativa de oito jogos sem vencer na temporada. Nesse recorte tiveram jogos pelo Pernambucano, Copa do Nordeste e Série C. Apesar do resultado positivo, Thiago admitiu que a equipe precisa manter o bom desempenho para não retornar ao ambiente de pressão.

"Claro que a gente fica feliz porque quebramos uma sequência ruim, mas sabemos que trabalhamos em um clube grande. Então não adianta vencer agora e na próxima partida perder porque volta a mesma pressão. A gente tem essa ideia. O que procuramos fazer é absorver as coisas boas, sabendo que temos muito a melhorar independente da vitória ou não. Claro que com a vitória, ajuda muito mais o processo. Ficamos felizes, mas a partir de hoje já começa uma preparação melhor para ter a vitória no sábado", pontuou.

Todas as partidas de Thiago Lopes no Náutico já foram com Mazola Júnior no comando da equipe. Ele analisou o que mudou no Timbu com a chegada do técnico.

"Mazola é simples e objetivo. Ele gosta que o jogador atue para frente, jogue com intensidade. O mais importante é que em duas semanas trabalhando com ele a gente viu como a intensidade melhorou um pouco. Temos que melhorar ainda, mas acredito que melhorou bastante essa transição mais forte, chegar na área com mais gente".

O próximo jogo do Náutico na Série C é contra o Ypiranga-RS. A partida está marcada para o sábado, dia 5 de maio, às 17h nos Aflitos.

