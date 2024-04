Thiago Monteiro avança no qualificatório de Madri; Felipe Meligeni e Laura Pigossi caem

A- A+

Thiago Monteiro está perto de representar o país na chave principal do Masters 1000 de Madri, na Espanha, importante preparativo para Roland Garros. O brasileiro ganhou a batalha de três sets contra o francês Lucas Pouille nesta segunda-feira (22), de virada, e definirá a classificação nesta terça, diante de surpreendente tenista da Moldávia.





Monteiro começou o jogo trocando pontos com o francês, mas acabou perdendo o serviço justamente quando estava em desvantagem de 5 a 4. Pouille aproveitou o segundo set point para sair em vantagem na partida.



O brasileiro manteve a concentração e voltou melhor para o segundo set. Quebrou no quinto game e manteve a vantagem até o fim. Com 5 a 3, viu o rival salvar dois set points e fechar. Mas confirmou o serviço depois e devolveu o 6 a 4.



No terceiro e decisivo set, jogo igual até o 4 a 4, com tenistas confirmando o serviço sem, ameaças. Monteiro, então, pressionou o saque de Pouille e se du bem, quebrando e abrindo enorme vantagem para fechar o jogo. Bastava confirmar o saque. E ele não desperdiçou a chance, novamente marcando 6 a 4 e avançando após 2h05 no segundo match point.



O brasileiro definirá sua presença na chave principal do torneio, a nível ATP 1000, nesta terça-feira pela manhã, diante do moldávio Radu Albot, que protagonizou a maior zebra do qualificatório ao passar pelo favorito 1, o espanhol Pedro Martínez, com imponente vitória por 6/2 e 6/3.



Já Felipe Meligeni não levou sorte ao ter pela frente o ex-número 3 do mundo, o austríaco Dominic Thiem, e acabou superado, também em jogo de três sets, parciais de 6/3, 3/6 e 7/5 para o experiente rival.



No qualificatório do WTA de Madri, Laura Pigosi também não teve sorte no sorteio ao cair logo diante da americana Bernarda Pera, sétima favorita, e se despediu em sets diretos, parciais de 6/4 e 6/2.

