Tênis Thiago Monteiro encara Zhang Zhizhen nas oitavas do Masters 1000 de Roma; saiba onde assistir Partida acontece nesta terça-feira (14), com horário de início a partir das 7h20

Produzindo uma campanha histórica no Masters 1000 de Roma em 2024, o cearense Thiago Monteiro (106º) chegou pela primeira vez às oitavas de final do torneio italiano. Nesta terça-feira (14), o brasileiro terá pela frente o chinês Zhang Zhizhen (56º), em partida que está prevista para acontecer a partir das 7h20. O confronto Brasil versus China terá transmissão da ESPN/Star+.

Campanha que veio de baixo

Monteiro entrou na disputa vindo do qualifying. Venceu o italiano Giovanni Oradini com um duplo 6/4 na primeiro rodada da qualificatória. Na fase seguinte, eliminou o francês Corentin Moutet (6/3 e 6/4), chegando na fase principal do torneio.

Uma vez entre os principais atletas do torneio, o cearense encarou a lenda Gael Monfils (38º) e venceu por 6/2 e 7/5. Ao passar de fase, foi a vez de encarar o australiano Jordan Thompson (35º), em que Monteiro fez parecer fácil, 6/1 e 6/3.

Já no último domingo (12), o adversário da vez foi o sérvio Miomir Kecmanovic (58º). O europeu foi o primeiro a conseguir tirar um set de Thiago, levando o jogo para o tie-break. No final, o cearense venceu por 6/2, 4/6 e 7/6.

Adversário do dia

Nas oitavas, o oponente será o chinês Zhang Zhizhen. O atleta asiático vem de duas vitórias diante de adversários que eram considerados favoritos, primeiro contra o francês Adrian Mannarino (21º) por 6/1 e 6/3 e a última contra o americano Ben Shelton (14º) por 6/2 e 6/4.

Briga por vaga em Paris

A grande campanha na capital italiana deve render ao brasileiro um salto de ao menos 20 posições no ranking da ATP, somando 95 pontos. Caso vença o chinês, a soma passa a ser de 100 pontos, fato suficiente para entrar no top 70.

De uma maneira geral, a lista olímpica dá vaga aos 56 melhores tenistas do mundo. Porém, com as desistências e a limitação de quatro atletas por país, os ranqueados entre os números 70 ou 80 do mundo conseguem a vaga.

O ranking final da ATP (masculino) e WTA (feminino) serão definidos após a disputa de Roland Garros, em 10 de junho de 2024. Será a partir desta data que ocorrerá a definição de todos tenistas que atuarão nos Jogos Olímpicos de 2024.

Onde assistir: ESPN/Star+

Data: 14/05

Local: Grande Stand Arena (Roma/Itália)

Horário: programado a partir das 7h20

