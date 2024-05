Thiago Monteiro para em Zhang Zhizhen e está fora do Masters 1000 de Roma

A- A+

Chegou ao fim a campanha histórica de Thiago Monteiro no Masters 1000 de Roma. Em jogo válido pelas oitavas de final do torneio italiano, o cearense até tentou, mas foi derrotado por Zhang Zhizhen (56º) por 2 sets a 0 com parciais de 7/6 e 6/3.

O 1º set foi marcado por bastante equilíbrio. A medida que Monteiro vencia um game, Zhang empatava logo em seguida. Foi assim até o 12º game, onde após empatarem em 6 a 6, o chinês conseguiu virar e vencer no tie-break.

O 2º set também seguiu bem disputado. Contudo, a partir do 5º game, quando Zhang fez 3 a 2, o chinês emplacou mais dois games. Monteiro ainda tentou, vencendo o 8º game e diminuindo a diferença para 5 a 3, mas o game seguinte foi vencido pelo adversário, que agora avança às quartas de final e enfrenta o espanhol Alejandro Tabilo (32º).

Apesar da derrota, o saldo de Thiago foi bastante positivo no torneio. O brasileiro veio do qualifying e teve que derrotar o italiano Giovanni Oradini (403º) e o francês Corentin Moutet (83º), para poder chegar à fase principal do Masters 1000. Até alcançar as oitavas, o cearense eliminou a lenda Gael Monfils (38º), na 1ª rodada, o australiano Jordan Thompson (35º), na 2ª rodada, e o sérvio Miomir Kecmanovic (58º), na 3ª rodada.

As vitórias em cima de adversários melhores colocados que o brasileiro no ranking devem render um salto de posições ao tenista, que pode sair da 106ª colocação e chegar a 86ª.

