Thiago Monteiro perde de virada para Tseng, e brasileiros dão adeus à chave de simples do Rio Open

Único brasileiro vivo nas oitavas de final da chave de simples do Rio Open, Thiago Monteiro virou a madrugada contra o Chun-Hsin Tseng. O público que resistiu na quadra Guga Kuerten, no Jockey Club, na Zona Sul do Rio, viu Monteiro lutar por mais de três horas, mas o taiwanês venceu de virada por 6/7 (4), 6/3 e 7/6 (4).

Nas quartas de final, o adversário será o argentino Sebastian Baez, atual campeão do Rio Open, que venceu o compatriota Mariano Navone por 6/4, 1/6 e 6/3, na reedição da decisão de 2024.

No primeiro set, o brasileiro parecia ter uma vida tranquila, após conseguir uma quebra sobre o adversário. Ele abriu 5 a 2 de vantagem, mas teve o serviço quebrado e o jogo foi para o tie-break. Mais consistente, Monteiro fechou em 7/4.





No segundo set, o brasileiro quebrou o serviço do adversário logo no primeiro game. Mas, cometendo muitos erros não forçados, Thiago foi quebrado pelo taiwanês por duas vezes. Ele ainda tentou voltar ao jogo e impediu dois set points de Tseng. Mas não foi o suficiente para impedi-lo de vencer por 6/3 e empatar o jogo.

Já com a quadra central bem vazia, Thiago Monteiro retornou para o terceiro set desconcentrado, apesar do tempo pedido para ir ao banheiro no intervalo. No terceiro game, Tseng aproveitou-se do momento de desequilíbrio do brasileiro e quebrou seu serviço. Monteiro descontou a raiva na raquete e foi advertido.

O brasileiro conseguiu voltar a cabeça para o jogo, e teve um break point no sexto game após dupla falta do adversário. Ele jogou a pressão para o taiwanês, jogou bem o ponto e vibrou com a quebra para empatar o set em 3/3. Confiante, Monteiro confirmou seu serviço sem sustos e passou à frente pela primeira vez no set decisivo. Os dois tenistas mantiveram seus saques, e a vaga nas quartas de final foi decidida no tie-break. Tseng mostrou mais variação de jogo e fechou em 7/4.

