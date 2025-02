A- A+

TÊNIS Thiago Monteiro vence na estreia do Rio Open; Meligeni e Heide são eliminados na primeira rodada Brasileiros abriram a chave principal do torneio nesta segunda-feira; João Fonseca estreia nesta terça-feira

A primeira rodada do Rio Open começou com quatro tenistas brasileiros em quadra. Dos três primeiros jogos, apenas Thiago Monteiro segue no torneio após vencer o argentino Facundo Díaz Acosta.



Felipe Meligeni e Gustavo Heide foram eliminados na estreia por Alexander Schevchenko e Francisco Comesana, respectivamente. Thiago Wild ainda vai enfrentar o espanhol Jaume Munar, na noite desta segunda-feira. O último brasileiro a estrear no torneio será João Fonseca contra o francês Alexander Muller, nesta terça-feira.

O primeiro a entrar na quadra Guga Kuerten, sob forte calor, foi Felipe Meligeni. O brasileiro não teve chances diante do cazaque Schevchenko, e perdeu por 6/4 e 6/2 num jogo rápido. O cazaque vai enfrentar o vencedor do jogo entre o alemão Alexander Zverev e o chinês Yunchaokete Bu, que será disputado nesta terça-feira, às 19h.





Na segunda partida da quadra central, Monteiro sofreu para vencer o argentino Díaz Acosta. O brasileiro perdeu o primeiro set por 6/3, mas devolveu o placar no segundo. A decisão foi para o tie-break no terceiro set após nenhum jogador quebrar o serviço do adversário.

Monteiro impôs sua força no momento decisivo, conseguiu abrir vantagem e fechou em 7/3. O brasileiro vai enfrentar o vencedor do confronto entre o chileno Alejandro Tabilo e o Chun-Hsin Tseng.

Enquanto Monteiro vencia seu adversário, Gustavo Heide não conseguiu passar pelo argentino Francisco Comesana, na quadra 1. O brasileiro, que ganhou o convite para a chave principal após João Fonseca entrar pelo ranking no torneio, fez uma partida equilibrada nos dois primeiros sets. Ambos foram decididos no tie-break. No primeiro, Comesana venceu por 7/2. Heide se manteve vivo no segundo ao vencer por 9/7. No terceiro, o argentino logo quebrou o brasileiro e fechou em 6/3.

Comesana enfrentará na segunda rodada o chileno Nicolas Jarry, que bateu o argentino Juan Manuel Cerundolo por 4/6, 6/3 e 6/4.

