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futebol Thiago Pitarch se declara à seleção da Espanha e descarta jogar pela federação do Marrocos Jogador do Real Madrid tem descendência marroquina, mas já integra a base de futebol espanhola há alguns anos

Dona do futebol mais vistoso no planeta atualmente, a Espanha, líder do ranking da Fifa e forte candidata ao título da Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México, não para de acumular boas notícias. O jovem e talentoso meia Pitarch, do Real Madrid, se declarou ao País e optou por defender a Fúria ao invés de Marrocos.

Nascido na Espanha, mas com descendência marroquina, Thiago Pitarch era bastante assediado pela federação do país africano para defender as cores da seleção de seis avós. Porém, após já integrar a base espanhola, anunciou sua escolha para a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) neste sábado (28).

"Meu sonho é estrear na seleção principal da Espanha", disse jovem de 18 anos que está atualmente defendendo a seleção sub-19 espanhola e na qual é um dos principais destaques.

"Tanto na seleção como em meu clube, estou muito contente com o que estou vivendo aqui", disse, endeusando a grande fase na Espanha. "Futebol é o meu sonho e vou treinar todos os dias para concretizá-lo. Procuro não pensar até onde posso chegar, venho de uma família muito humilde e todos sempre me incentivam, são fundamentais para eu acreditar que posso ir longe."

Dono de futebol vistoso e tratado como futuro craque, Pitarch se tornou recentemente o jogador espanhol mais jovem a atuar na Champions League, ao defender o Real Madrid diante do Manchester City, pelas oitavas de final, com 18 anos e 220 dias. Ele quebrou uma marca que vinha desde 1996, quando o atacante Raúl encarou a Juventus com 18 anos e 253 dias.

Cada dia mais ambientado ao país e seus compatriotas, Pitarch agora espera ser lembrado pelo técnico Luis de la Fuente e iniciar trajetória semelhante à de Lamine Yamal, que já brilha na seleção principal da Espanha com os mesmos 18 anos.



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