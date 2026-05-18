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COPA DO MUNDO Thiago Silva: Carlo Ancelotti afirmou que tem planos para o jogador na Copa Treinador italiano disse ao The Guardian que veterano está em um grande momento e segue cotado para o Mundial de 2026

O técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Carlo Ancelotti, confirmou que Thiago Silva segue nos planos para a Copa do Mundo de 2026. Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, o treinador elogiou a temporada do experiente defensor e indicou que ele pode disputar o quinto Mundial da carreira aos 41 anos. Nesta segunda (18), será anunciada a convocação da seleção que vai disputar o Mundial.

"Thiago Silva está nos planos, sim. Ele vem jogando muito bem, conquistou o Campeonato Português e está em ótima forma física", afirmou Ancelotti.

O veterano vive a expectativa de integrar a lista final da Seleção. Caso seja convocado, Thiago Silva alcançará a marca rara de cinco participações em Copas do Mundo, repetindo uma longevidade histórica no futebol brasileiro.

Durante a entrevista, Ancelotti também comentou a situação de Neymar e deixou claro que a presença do camisa 10 no Mundial dependerá exclusivamente de suas condições físicas.

"A convocação de Neymar depende apenas dele. Depende do que o jogador demonstrar em campo. Esse é um critério muito claro e não se aplica apenas a Neymar", declarou.

O italiano ressaltou que, no caso do atacante, não existe dúvida em relação à qualidade técnica.

"Com Neymar, precisamos avaliar apenas a condição física, porque seu talento é indiscutível. Depende dele, não de mim", completou.

Ancelotti também destacou a importância das lideranças dentro do elenco brasileiro e citou jogadores que considera fundamentais na gestão do grupo.

"Líderes são importantes. Felizmente, este elenco tem líderes muito respeitados. Líderes que não falam muito, mas dão um bom exemplo, como Alisson Becker, Casemiro, Marquinhos e Raphinha. Nesse sentido, o elenco está em boas mãos", disse.

Esta será a quarta experiência de Ancelotti em Copas do Mundo. Como jogador, disputou os Mundiais de 1986 e 1990 pela Seleção Italiana de Futebol. Em 1994, trabalhou como auxiliar técnico de Arrigo Sacchi justamente na edição disputada nos Estados Unidos, quando a Itália perdeu a final nos pênaltis para o Brasil.

O treinador afirmou guardar lembranças fortes daquele torneio, especialmente pelas condições climáticas enfrentadas na época.

"Em 1994, os jogos eram ao meio-dia em Nova York, com temperaturas de 43°C. Agora, os horários são melhores. O clima não será um problema como era em 1994", afirmou.

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