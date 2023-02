Thiago Silva não aprova brincadeira feita com seu companheiro de Chelsea Enzo Fernández

A- A+

O brasileiro Thiago Silva não aprovou uma brincadeira feita nas redes sociais com seu companheiro de time Enzo Fernández. A publicação aconteceu após a derrota do Chelsea para o Borussia Dortmund, na última quarta-feira (15), pela Champions League, num belo gol de Adeyemi. No lance, o atacante do clube alemão deixou para trás o argentino, que virou alvo de piadas.

A TNT Sports, no seu perfil do Instagram, fez uma publicação dizendo para Enzo "chamar o Uber" e que ele estaria "procurando o Adeyemi até agora".

O capitão do time inglês foi até os comentários para defender seu colega. "Falta de respeito do cacete hein !!! Seja mais sério com seu trabalho ", escreveu Thiago.

Veja como foi o gol de Adeyemi:

O CONTRA-ATAQUE DO DORTMUND É LETAL, AMIGO! QUE GOLAÇO EM CIMA DO CHELSEA! O ADM tá orgulhoso do Adeyemi! Olha o que o mlk fez com o Enzo Fernández! #CasaDaChampions



️: @andrehenning pic.twitter.com/8fGgK7Z0rm — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) February 15, 2023

Em campo, Thiago Silva também protagonizou um lance curioso. O zagueiro chegou a balançar as redes, mas foi assinalado o toque de mão no lance.

