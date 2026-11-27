Thiago Silva renova com Fluminense até o fim de 2027
Ídolo do Flu, o veterano havia assinado, em junho, um vínculo válido até dezembro de 2026, mas "a torcida pediu e o Monstro fica", comemorou o time em um comunicado
O zagueiro Thiago Silva, de 42 anos, prorrogou seu contrato com o Fluminense até o final de 2027, informou o clube carioca nesta sexta-feira (27).
Ídolo do Flu, o veterano havia assinado, em junho, um vínculo válido até dezembro de 2026, mas "a torcida pediu e o Monstro fica", comemorou o time em um comunicado.
O zagueiro segue como titular absoluto do Fluminense, que nesta temporada chegou às semifinais da Copa Libertadores e ocupa a quarta colocação no Brasileirão.
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Ao longo de sua carreira, Thiago Silva teve passagens de sucesso pela elite do futebol europeu, defendendo Milan, Paris Saint-Germain e Chelsea. Também teve papel importante na Seleção Brasileira.
Ele se desenvolveu no Fluminense dos 11 aos 18 anos.
Retornou à equipe em 2024 e foi peça fundamental para evitar o rebaixamento no Brasileirão.
O clube busca garantir uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores de 2027 nas duas últimas rodadas do Brasileirão.