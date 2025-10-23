A- A+

Basquete Thiago Splitter é indicado como interino dos Blazers após prisão de treinador em caso de apostas Treinador Chauncey Billups foi preso nesta quinta-feira (23) sob alegações de apostas ilegais

Thiago Splitter vem sendo o mais indicado pela imprensa americana a assumir o cargo de treinador interino do Portland Trail Blazers, tradicional franquia da NBA, após a prisão de Chauncey Billups, nesta quinta-feira (23), em meio a uma investigação sobre apostas ilegais.

Caso seja confirmada a entrada de Splitter no comando técnico, ele se tornará o primeiro brasileiro a ser o treinador principal de um time da NBA, principal liga de basquete do mundo. O ex-atleta já vinha trabalhando na equipe como auxiliar.

Ser um pioneiro do basquete nacional não é uma novidade ao catarinense de 40 anos. Em 2014, enquanto atuava pelo Santo Antonio Spurs, o ex-pivô foi o primeiro brasileiro a conquistar o título como jogador.

Outro fato inédito da carreira de Splitter foi ser o primeiro treinador do Brasil presenta na Euroliga de Basquete, principal competição do esporte fora dos Estados Unidos. Com a equipe do Paris Basketball, o treinador conquistou dois títulos, inclusive o Campeonato Francês 2024-2025.

Antes do sucesso no basquete europeu, Thiago Splitter havia sido auxiliar no Brooklyn Nets (2019-2023) e no Houston Rockets (2023-24). Também desempenhou a mesma função na Seleção Brasileira ao lado do croata Aleksandar Petrovic.

Thiago Splitter já faz parte da comissão técnica do Portland Trail Blazers - Foto: CAMERON BROWNE / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

Demais investigações

O armador do Miami Heat Terry Rosier também foi preso em um caso de apostas separado, mas relacionado, segundo as emissoras ABC e CBS.

Citando fontes da polícia, a ABC informou que a prisão de Billups, de 49 anos, estava vinculada a uma operação ilegal de poker ligada à máfia.

Segundo a CBS, o diretor do FBI Kash Patel fará um anúncio sobre as prisões em Nova York.

Billups, que como jogador foi astro do Detroit Pistons, se aposentou em 2014 e comanda os Blazers há cinco anos.

Por sua vez, Rozier, de 31 anos, está há 11 na NBA, depois de ter sido a 16ª escolha do Boston Celtics no Draft de 2015.

Na quarta-feira, ele não disputou o primeiro jogo do Heat na temporada regular.

Um jogador da NBA, Jontay Porter, do Toronto Raptors, foi banido da liga no ano passado por estar envolvido em um escândalo de apostas.

