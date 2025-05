A- A+

Tênis Thiago Wild vence e João Fonseca perde na primeira rodada do Masters de Roma Wild enfrenta o canadense Felix Auger-Aliassime na próxima rodada

Dois brasileiros estrearam nesta quinta-feira (8) no Masters 1000 de Roma: Thiago Seyboth Wild avançou para a segunda rodada, enquanto João Fonseca foi eliminado.

Wild, atualmente número 120 do ranking ATP, derrotou o português Nuno Borges (N.40) por 2-1, com parciais de 6-1, 4-6 e 6-4, e garantiu vaga na próxima fase do torneio italiano, na qual enfrentará o canadense Felix Auger-Aliassime.

Fonseca (N.65), uma das grandes promessas do circuito, foi derrotado pelo húngaro Fabian Marozsan (N.61) por 2-0, parciais de 6-3 e 7-6 (4).

