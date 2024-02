A- A+

Futebol Thiaguinho prega confiança em vaga direta do Santa na semifinal do Estadual Para pular quartas da final, Tricolor tem de terminar em segundo, ultrapassando Retrô e Náutico

Quarto colocado do Campeonato Pernambucano, com 16 pontos, o Santa Cruz já está classificado para as quartas de final. Mas, se depender dos tricolores, o clube pode pular o primeiro mata-mata e já avançar direto para as semifinais.

Para "folgar" nas quartas, o Santa precisa terminar na segunda posição. Para isso, primeiro o Tricolor terá de vencer o Central, neste sábado (24), no Lacerdão. Depois, precisará secar Náutico e Retrô, que estão logo acima na tabela. Timbu e Fênix possuem 17 pontos, com o time de Camaragibe em segundo e os alvirrubros em terceiro, por conta do critério de saldo de gols.

O Retrô enfrenta o Flamengo de Arcoverde, no Arruda. O Náutico pega o Sport, nos Aflitos, no Clássico dos Clássicos. Em caso de triunfo da Cobra Coral, somado aos tropeços de Timbu e Fênix, o clube ficará na vice-liderança, assegurando também a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro em 2025.

"Nunca podemos pensar que não vai dar certo. Tenho confiança que podemos nos classificar ainda em segundo", afirmou o atacante Thiaguinho.

