A- A+

Santa Cruz Autor de assistências, Thiaguinho celebra retomada de rendimento no Santa Cruz: "Me cobro bastante" Atacante foi responsável por duas assistências na goleada por 4x0 contra o Horizonte-CE, no último domingo (27)

Peça fundamental para o Santa Cruz na temporada, o atacante Thiaguinho foi um dos destaques no último domingo (27), na goleada por 4x0 contra o Horizonte-CE, pela segunda rodada da Série D.

O jogador foi responsável por duas assistências na partida. A primeira, no gol do camisa 10, Willian Jr. Na segunda, tocou na medida para Geovany fechar o placar.

Em entrevista coletiva na tarde desta terça (29), o jogador falou sobre as autocobranças diárias e celebrou o efeito que isso trouxe na última partida.

"Eu me cobro bastante no dia a dia. O rendimento tinha baixado um pouco e eu sabia que tinha que voltar a ser o Thiaguinho que eu era antes no Santa Cruz. Durante a semana, o professor veio me dando bastante confiança para eu me reconquistar dia a dia. Graças a Deus, fizemos uma ótima partida e eu consegui ajudar meus companheiros dentro de campo", iniciou o jogador, que também comentou sobre a dificuldade da competição em disputa.

"Sabemos que a Série D é um campeonato muito difícil, e a gente já começou bem, ganhando duas partidas - uma contra o Treze e agora contra o Horizonte. É de suma importância que a gente continue desse jeito, trabalhando com os pés no chão para conseguir nosso objetivo", completou.

Israel

Thiaguinho também fez elogios ao companheiro de equipe, Israel, que marcou um golaço na partida. O lateral-direito também é aproveitado como ponta e tem rendido bastante dentro de campo, marcando também contra o Treze/PB, na estreia, e garantindo a vitória coral.

"O Israel é um jogador fundamental para nós. Ele tem bastante força e joga em todas as posições que colocarem. Ele está ali para ajudar a gente, e isso está sendo muito importante para o nosso grupo, principalmente para ajudar o Santa Cruz", ressaltou.

Israel é o artilheiro do Santa Cruz nas duas primeiras rodadas da Série D de 2025 - Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Posição

Atuando pelo lado direito no último confronto, Thiaguinho também falou sobre a disposição tática adotada pelo treinador Marcelo Cabo.

"Desde o começo da minha carreira, eu sempre atuei pelo lado direito. No Santa Cruz eu já mudei, comecei a atuar pelo lado esquerdo. Quando o professor Cabo chegou, ele perguntou se eu me adaptava bem ao lado direito. Aí comecei jogando pelo lado direito. Qualquer lado que me botar, eu vou estar sempre dando o melhor para contribuir com a equipe", pontuou o jogador, que também comentou sobre as exigências do técnico em relação ao preparo físico dos atletas.

"O professor pega ali no pé da gente, porque o estilo de jogo dele é muito compacto e firme. Tem que dar muito andamento no jogo e não ficar demorando para dar o passe. Ele cobra muito isso da gente. Isso é muito importante", finalizou.

Santa Cruz na Série D

Com seis pontos e 100% de aproveitamento no Brasileiro, o Santa Cruz está na liderança do Grupo C. O Tricolor volta a campo no próximo sábado (3), contra o Santa Cruz-RN, às 15h, fora de casa.

Veja também