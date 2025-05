Thiaguinho diz ter tirado "peso das costas" após marcar primeiro gol pelo Santa Cruz na Série D

A- A+

Autor de um dos gols da vitória do Santa Cruz sobre o Central no último domingo (18), por 2x1, em Caruaru, o atacante Thiaguinho afirmou ter tirado um "peso das costas". Depois de ser peça importante do Tricolor durante a disputa do Estadual, o camisa 17 ainda não havia balançado as redes na Série D.

"Eu vinha sempre trabalhando, me dedicando ao máximo nos treinos, e esperando por esse momento. Graças a Deus, eu consegui marcar meu primeiro gol na Série D, agora é continuar nesta pegada para ser o primeiro de muitos", falou o jogador.

"Foi marcante, eu estava carregando dentro de mim um peso nas costas, porque eu vinha me dedicando nos treinos para este momento. No Pernambucano, eu vinha marcando, aí veio uma baixa de rendimento, mas consegui voltar a ser o Thiaguinho aqui do Santa Cruz", prosseguiu.

Em coletiva concedida nesta terça, Thiaguinho também aproveitou para elogiar o novo companheiro de ataque, Geovany Soares, que chegou para dar mais dinâmica ao setor e já contribuiu com duas bolas na rede nesta Série D. Uma delas, inclusive, também na vitória diante da Patativa.

"No começo do ano, a gente não tinha jogadores com a característica igual a minha, de velocidade, no ataque. Isso pesava um pouco, mas agora temos o Geovany, a gente já se entrosou bastante em campo. Quando um não faz o gol, o outro está ali para ajudar, isso é muito importante", salientou.

Os gols da partida ao som do nosso ilustre torcedor Luiz Gonzaga, em um remix de brega funk pra animar esse finalzinho de domingo! pic.twitter.com/4LP2FElQar — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) May 18, 2025

Com Thiaguinho e Geovany em campo, o Santa volta a jogar pela Quarta Divisão no próximo domingo (25), às 16h30, no Marizão, diante do Sousa, pela 6ª rodada do Grupo A3. A Cobra Coral é líder, com 13 pontos, e segue invicta no campeonato.

"Independente do campo, do adversário, o Santa Cruz está acostumado a vencer, e vamos buscar os três pontos, que são de extrema importância para a gente", finalizou Thiaguinho.

