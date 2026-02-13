A- A+

futebol Thomas Tuchel renova contrato e permanece como técnico da seleção inglesa até a Euro-2028 Tuchel levou a Inglaterra a uma campanha perfeita nas eliminatórias para a Copa do Mundo, com oito vitórias e nenhum gol sofrido

O alemão Thomas Tuchel acertou a renovação de contrato para continuar como técnico da seleção da Inglaterra até a Eurocopa de 2028. O vínculo atual garantia o treinador até o fim da Copa do Mundo deste ano, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá.

A Associação Inglesa de Futebol (FA na sigla em inglês) anunciou o novo acordo com a intenção de manter o trabalho que vem sendo feito mesmo após a participação da equipe no Mundial.

"Os acordos garantirão clareza e foco total para a seleção inglesa na Copa do Mundo deste verão. Eles também proporcionarão continuidade antes dos compromissos de alto nível da Liga das Nações da UEFA, que começam quase imediatamente em setembro", disse a FA em um comunicado.

Tuchel levou a Inglaterra a uma campanha perfeita nas eliminatórias para a Copa do Mundo, com oito vitórias e nenhum gol sofrido. O treinador aproveitou a oficialização da renovação e manifestou seu contentamento com a prorrogação do vínculo.

"Não é segredo que tenho aproveitado cada minuto até agora trabalhando com meus jogadores e comissão técnica, e mal posso esperar para liderá-los na Copa do Mundo", disse Tuchel. "É uma oportunidade incrível e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para orgulhar o país."

Tuchel é um técnico acostumado a conquistar troféus. Ele venceu a Liga dos Campeões com o Chelsea, além de títulos nacionais na França e na Alemanha com o Paris Saint-Germain e o Bayern de Munique, respectivamente.

"Ele era a pessoa certa para o cargo quando se juntou a nós para a campanha da Copa do Mundo, e sua reputação só se fortaleceu ao longo das eliminatórias", disse o diretor executivo da FA, Mark Bullingham. "Sabemos que os jogadores têm seu total apoio, e a união dentro do grupo é evidente para todos."



